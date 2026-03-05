Villars Aktie

WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

Rentabler Villars SA-Einstieg? 05.03.2026 10:03:31

SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Villars SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Villars SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Villars SA-Aktie bei 710,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hat, hat nun 1,408 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 580,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 816,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,31 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 63,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

