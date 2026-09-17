Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Frühes Investment
|
17.09.2026 10:03:26
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Villars SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Villars SA-Papier bei 720,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,889 Villars SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 916,67 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 16.09.2026 auf 570,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,83 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Villars SA belief sich zuletzt auf 60,08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Villars SA
|
10:03
|SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.09.26
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwacher Handel: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.09.26
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Villars SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
31.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
31.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Villars SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Villars SA
|575,00
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.