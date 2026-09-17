SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Villars SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Villars SA-Papier bei 720,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,889 Villars SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 916,67 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 16.09.2026 auf 570,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,83 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA belief sich zuletzt auf 60,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at