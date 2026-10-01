Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Villars SA-Anlage
|
01.10.2026 10:03:17
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Villars SA-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Villars SA-Papier an diesem Tag 600,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,667 Anteilen. Die gehaltenen Villars SA-Aktien wären am 30.09.2026 966,67 CHF wert, da der Schlussstand 580,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 3,33 Prozent vermindert.
Insgesamt war Villars SA zuletzt 60,86 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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