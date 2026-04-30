Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Frühe Anlage
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30.04.2026 10:03:37
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Villars SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 720,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,139 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 600,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,33 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,67 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Villars SA belief sich zuletzt auf 62,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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