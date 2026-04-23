SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Villars SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 725,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,793 Villars SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Villars SA-Aktie auf 600,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 275,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,24 Prozent.

Villars SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at