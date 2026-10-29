Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Investmentbeispiel
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29.10.2026 10:03:33
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor einem Jahr angefallen
Am 29.10.2025 wurden Villars SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Villars SA-Papiers betrug an diesem Tag 595,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,807 Villars SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 9 747,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 580,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 2,52 Prozent.
Villars SA war somit zuletzt am Markt 60,48 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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