SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vontobel-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Vontobel-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vontobel-Aktie bei 48,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,062 Vontobel-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 185,98 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 29.10.2026 auf 90,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 85,98 Prozent vermehrt.

Vontobel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,08 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at