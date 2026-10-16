SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie gebracht.

Am 16.10.2023 wurde das Vontobel-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vontobel-Papiers betrug an diesem Tag 54,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,519 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 1 655,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 89,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,56 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Vontobel belief sich jüngst auf 5,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at