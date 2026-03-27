SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Vontobel-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vontobel-Anteile betrug an diesem Tag 65,30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Vontobel-Aktie investierten, hätten nun 153,139 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Vontobel-Papiere wären am 26.03.2026 10 382,85 CHF wert, da der Schlussstand 67,80 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 3,83 Prozent vermehrt.

Vontobel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,78 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at