SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Vontobel-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,767 Vontobel-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 115,90 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 23.04.2026 auf 65,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 15,90 Prozent gestiegen.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,71 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at