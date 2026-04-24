Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Vontobel-Investmentbeispiel
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor einem Jahr eingebracht
Die Vontobel-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,767 Vontobel-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 115,90 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 23.04.2026 auf 65,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 15,90 Prozent gestiegen.
Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,71 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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