Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Langfristige Performance
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Vontobel-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Vontobel-Aktie an diesem Tag bei 60,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Vontobel-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,584 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 484,25 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 13.08.2026 auf 89,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 48,42 Prozent mehr wert.
Vontobel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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