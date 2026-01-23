SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Vontobel-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 244,200 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 654,46 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 22.01.2026 auf 68,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,54 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Vontobel einen Börsenwert von 3,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at