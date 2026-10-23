Vontobel Aktie

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WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Vontobel-Investition im Blick 23.10.2026 10:03:37

SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie Anlegern gebracht.

Am 23.10.2021 wurde die Vontobel-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Vontobel-Aktie letztlich bei 84,40 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 118,483 Vontobel-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 10 651,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 89,90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,52 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Vontobel einen Börsenwert von 5,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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