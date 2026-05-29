SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vontobel von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vontobel-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,40 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 171,233 Vontobel-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 68,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 797,95 CHF wert. Mit einer Performance von +17,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Vontobel einen Börsenwert von 3,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at