SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Vontobel eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vontobel-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 45,15 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 221,484 Vontobel-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 263,57 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,64 Prozent.

Am Markt war Vontobel jüngst 3,63 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at