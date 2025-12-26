Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Vontobel-Investment im Blick
|
26.12.2025 10:03:34
SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vontobel-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 45,15 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 221,484 Vontobel-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 263,57 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,64 Prozent.
Am Markt war Vontobel jüngst 3,63 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
