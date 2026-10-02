Vontobel Aktie

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WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Vontobel-Investment 02.10.2026 10:04:08

SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Vontobel-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.10.2016 wurde das Vontobel-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 48,30 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vontobel-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 207,039 Vontobel-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vontobel-Papiers auf 88,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 322,98 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,23 Prozent angewachsen.

Alle Vontobel-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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