SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vontobel von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vontobel-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Vontobel-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 167,224 Vontobel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.03.2026 11 538,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 69,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15,38 Prozent.

Der Börsenwert von Vontobel belief sich jüngst auf 3,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at