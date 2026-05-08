SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vontobel von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vontobel-Aktien verlieren können.

Am 08.05.2021 wurde das Vontobel-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 69,70 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 143,472 Vontobel-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 540,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,59 Prozent abgenommen.

Vontobel wurde am Markt mit 3,73 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at