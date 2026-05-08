Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Rentables Vontobel-Investment?
|
08.05.2026 10:03:59
SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vontobel von vor 5 Jahren gekostet
Am 08.05.2021 wurde das Vontobel-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 69,70 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 143,472 Vontobel-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 540,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,59 Prozent abgenommen.
Vontobel wurde am Markt mit 3,73 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!