SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vontobel-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Vontobel eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Vontobel-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vontobel-Aktie bei 73,55 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hat, hat nun 13,596 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 67,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 920,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,95 Prozent.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,76 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at