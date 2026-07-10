Vontobel Aktie

Vontobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Frühe Investition 10.07.2026 10:04:08

SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vontobel von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Vontobel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Vontobel-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vontobel-Aktie bei 40,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 247,525 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.07.2026 18 985,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,70 CHF belief. Mit einer Performance von +89,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Vontobel belief sich jüngst auf 4,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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