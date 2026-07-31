Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Lohnender Vontobel-Einstieg?
|
31.07.2026 10:03:59
SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vontobel von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vontobel-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Vontobel-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 79,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Vontobel-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,156 Vontobel-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.07.2026 10 725,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85,70 CHF belief. Mit einer Performance von +7,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 4,81 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
|
31.07.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vontobel von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.07.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Start stärker (finanzen.at)
|
24.07.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.07.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vontobel von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.07.26
|Handel in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.06.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)