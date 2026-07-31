SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vontobel von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vontobel-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Vontobel-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 79,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Vontobel-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,156 Vontobel-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.07.2026 10 725,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85,70 CHF belief. Mit einer Performance von +7,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 4,81 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at