SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Vontobel eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Vontobel-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Vontobel-Anteile letztlich bei 70,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,414 Vontobel-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.03.2026 auf 68,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,32 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3,68 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Vontobel belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at