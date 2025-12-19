Vontobel Aktie

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

Vontobel-Investment im Blick 19.12.2025 10:03:56

SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vontobel-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Vontobel-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vontobel-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Vontobel-Anteile bei 69,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 14,493 Vontobel-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.12.2025 920,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,97 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Vontobel eine Börsenbewertung in Höhe von 3,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

