VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Lukratives VP Bank-Investment?
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 23.06.2023 wurde die VP Bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VP Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,820 VP Bank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 042,55 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 22.06.2026 auf 88,20 CHF belief. Mit einer Performance von +4,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war VP Bank jüngst 550,10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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