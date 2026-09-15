VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Rentabler VP Bank-Einstieg?
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15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem VP Bank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,40 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VP Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,442 VP Bank-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 1 096,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,80 CHF belief. Mit einer Performance von +9,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der VP Bank-Wert an der Börse wurde auf 600,78 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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