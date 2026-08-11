VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Lukrativer VP Bank-Einstieg?
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden VP Bank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren VP Bank-Anteile an diesem Tag 78,40 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 127,551 VP Bank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 92,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 798,47 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 798,47 CHF, was einer positiven Performance von 17,98 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte VP Bank einen Börsenwert von 580,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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