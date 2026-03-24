VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Lukrative VP Bank-Anlage?
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24.03.2026 10:03:41
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VP Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit VP Bank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das VP Bank-Papier an diesem Tag bei 81,80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,222 VP Bank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.03.2026 101,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,22 Prozent mehr wert.
Am Markt war VP Bank jüngst 517,01 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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