SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in VP Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden VP Bank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die VP Bank-Aktie bei 81,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hat, hat nun 12,225 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.01.2026 1 041,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 4,16 Prozent vermehrt.

VP Bank wurde am Markt mit 541,56 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at