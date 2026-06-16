VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Rentable VP Bank-Anlage?
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16.06.2026 10:03:56
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden VP Bank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das VP Bank-Papier an diesem Tag 79,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hat, hat nun 1,266 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 86,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,49 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von VP Bank bezifferte sich zuletzt auf 541,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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