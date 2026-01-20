SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in VP Bank-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem VP Bank-Papier statt. Diesen Tag beendeten die VP Bank-Anteile bei 79,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VP Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 1,258 VP Bank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.01.2026 auf 84,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,66 CHF wert. Mit einer Performance von +5,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich jüngst auf 541,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at