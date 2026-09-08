SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 88,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,136 VP Bank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (93,80 CHF), wäre die Investition nun 106,59 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 6,59 Prozent.

Alle VP Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 597,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at