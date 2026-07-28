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VP Bank Aktie

VP Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

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VP Bank-Performance 28.07.2026 10:03:44

SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen VP Bank-Investment gewesen.

VP Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VP Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,923 VP Bank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.07.2026 88,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,81 Prozent eingebüßt.

Der VP Bank-Wert an der Börse wurde auf 583,20 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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