VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|VP Bank-Performance
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 5 Jahren gekostet
VP Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VP Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,923 VP Bank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.07.2026 88,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,81 Prozent eingebüßt.
Der VP Bank-Wert an der Börse wurde auf 583,20 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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