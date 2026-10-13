VP Bank Aktie

VP Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

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Frühes Investment 13.10.2026 10:03:47

SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VP Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in VP Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der VP Bank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die VP Bank-Anteile bei 87,20 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hat, hat nun 114,679 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 91,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 538,99 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,39 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich zuletzt auf 578,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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