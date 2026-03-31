VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Hochrechnung
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VP Bank von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das VP Bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des VP Bank-Papiers betrug an diesem Tag 98,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 10,204 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 853,06 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 30.03.2026 auf 83,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 14,69 Prozent weniger wert.
VP Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 522,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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