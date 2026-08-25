VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Lukratives VP Bank-Investment?
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25.08.2026 10:03:37
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die VP Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 103,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,653 VP Bank-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 899,61 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 24.08.2026 auf 93,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,04 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte VP Bank einen Börsenwert von 580,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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