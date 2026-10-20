SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen VP Bank-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die VP Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das VP Bank-Papier bei 100,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,998 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 93,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 93,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,59 Prozent abgenommen.

VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 586,75 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at