VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Lukratives VP Bank-Investment?
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01.09.2026 10:03:56
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der VP Bank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 100,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das VP Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 100,000 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 480,00 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 31.08.2026 auf 94,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,20 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von VP Bank belief sich zuletzt auf 593,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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