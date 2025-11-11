SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VP Bank-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades VP Bank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das VP Bank-Papier an diesem Tag 87,80 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die VP Bank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,139 VP Bank-Aktien. Die gehaltenen VP Bank-Papiere wären am 10.11.2025 90,89 CHF wert, da der Schlussstand 79,80 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 9,11 Prozent.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich jüngst auf 495,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at