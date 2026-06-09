VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Frühes Investment
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09.06.2026 10:04:08
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VP Bank von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die VP Bank-Aktie an diesem Tag bei 92,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 108,696 VP Bank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 358,70 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Anteils am 08.06.2026 auf 86,10 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 6,41 Prozent.
Insgesamt war VP Bank zuletzt 532,40 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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