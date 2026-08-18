VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|VP Bank-Investmentbeispiel
|
18.08.2026 10:03:34
SPI-Papier VP Bank-Aktie: Wäre ein VP Bank-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentabel?
Heute vor 3 Jahren wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 90,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,104 VP Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 100,99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,99 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete VP Bank eine Marktkapitalisierung von 580,89 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VP Bank
|
10:03
|SPI-Papier VP Bank-Aktie: Wäre ein VP Bank-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentabel? (finanzen.at)
|
13.08.26
|Optimismus in Zürich: So entwickelt sich der SPI mittags (finanzen.at)
|
11.08.26
|SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.08.26
|SPI-Wert VP Bank-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in VP Bank vor 10 Jahren inzwischen gelohnt? (finanzen.at)
|
28.07.26
|SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
21.07.26
|SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.07.26
|SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.07.26
|SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine VP Bank-Anlage von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu VP Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VP Bank
|91,10
|-0,44%