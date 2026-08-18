SPI-Papier VP Bank-Aktie: Wäre ein VP Bank-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentabel?

Heute vor 3 Jahren wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 90,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,104 VP Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 100,99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,99 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete VP Bank eine Marktkapitalisierung von 580,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at