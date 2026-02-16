VZ Aktie

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

Lohnende VZ-Investition? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VZ-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das VZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 74,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das VZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,477 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 938,01 CHF, da sich der Wert eines VZ-Papiers am 13.02.2026 auf 143,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93,80 Prozent zugenommen.

VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

VZ Holding AG 157,80 1,15% VZ Holding AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

