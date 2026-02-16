VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Lohnende VZ-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das VZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 74,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das VZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,477 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 938,01 CHF, da sich der Wert eines VZ-Papiers am 13.02.2026 auf 143,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93,80 Prozent zugenommen.
VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|VZ Holding AG
|157,80
|1,15%
