VZ Aktie

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WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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Lukrative VZ-Anlage? 31.08.2026 10:03:47

SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VZ-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit VZ-Anteilen statt. Zum Handelsende standen VZ-Anteile an diesem Tag bei 89,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 111,857 VZ-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 179,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 044,74 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 100,45 Prozent.

Der Börsenwert von VZ belief sich jüngst auf 7,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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