VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Lohnendes VZ-Investment?
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Die VZ-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren VZ-Anteile an diesem Tag 76,90 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130,039 VZ-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 146,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 19 063,72 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,64 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 5,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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