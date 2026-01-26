SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VZ eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.01.2021 wurde die VZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die VZ-Aktie an diesem Tag 77,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,970 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.01.2026 2 072,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 159,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 107,26 Prozent.

Der Börsenwert von VZ belief sich jüngst auf 6,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at