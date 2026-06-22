VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|VZ-Performance im Blick
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22.06.2026 10:04:20
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades VZ-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der VZ-Anteile betrug an diesem Tag 57,45 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,406 VZ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.06.2026 2 621,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 150,60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 162,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von VZ belief sich zuletzt auf 5,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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