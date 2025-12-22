VZ Aktie

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

Frühe Investition 22.12.2025 10:04:06

SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in VZ-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der VZ-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 71,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,403 VZ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 150,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,94 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 110,94 Prozent vermehrt.

VZ war somit zuletzt am Markt 5,93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

