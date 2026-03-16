SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das VZ-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die VZ-Aktie bei 73,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die VZ-Aktie investierten, hätten nun 136,986 Anteile im Besitz. Die gehaltenen VZ-Anteile wären am 13.03.2026 20 136,99 CHF wert, da der Schlussstand 147,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 101,37 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 5,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at