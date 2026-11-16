VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Frühe Investition
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16.11.2026 10:03:29
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der VZ-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 152,20 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,570 VZ-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 174,77 CHF, da sich der Wert eines VZ-Papiers am 13.11.2026 auf 178,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,48 Prozent.
Jüngst verzeichnete VZ eine Marktkapitalisierung von 7,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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