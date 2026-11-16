VZ Aktie

VZ ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 16.11.2026 10:03:29

SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in VZ-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der VZ-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 152,20 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,570 VZ-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 174,77 CHF, da sich der Wert eines VZ-Papiers am 13.11.2026 auf 178,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete VZ eine Marktkapitalisierung von 7,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VZ Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu VZ Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VZ Holding AG 193,40 0,21% VZ Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen