SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in VZ-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der VZ-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 152,20 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,570 VZ-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 174,77 CHF, da sich der Wert eines VZ-Papiers am 13.11.2026 auf 178,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete VZ eine Marktkapitalisierung von 7,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at