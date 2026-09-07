VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Rentable VZ-Anlage?
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das VZ-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 90,00 CHF wert. Bei einem VZ-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,111 VZ-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 177,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 196,67 CHF wert. Mit einer Performance von +96,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von VZ betrug jüngst 6,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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