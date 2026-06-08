SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in VZ-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VZ-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 80,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 124,224 VZ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (144,40 CHF), wäre das Investment nun 17 937,89 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 17 937,89 CHF entspricht einer Performance von +79,38 Prozent.

Der VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,69 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at